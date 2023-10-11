موعد تقديم التماسات المدن الجامعية في الإسكندرية للطلاب الجدد

قررت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، البدء في تلقي التماسات الطلبة والطالبات المستجدين من الثانوية عامة، الذين لم يتم استيفائهم لشرط المجموع، «أقل من الحد الأدنى للقبول المعلن على الصفحة الخاصة بالمدن على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»، اعتبارا من السبت الموافق 2023/10/14 وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2023/10/19.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقديم في التماسات مستجدين الثانوية العامة بالمدن الجامعية بالإسكندرية، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بطباعة طلب ونموذج الالتماس، وتجميع مرفقاته وتسليمها لقسم الرعاية الاجتماعية.

أماكن تقديم الالتماس

- للطلبة: قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طلبةـ مبنى الدور الأرضي .

- للطالبات: قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طالبات- مبنى ج .

كما يتوفر رابط طلب الالتماس من هنا .

الأوراق الأساسية المطلوبة

- صورة طلب الالتحاق في جامعة الإسكندرية.

- صورة الرقم القومي للطالب.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف لحفظ الأوراق.

- في حالة الالتماس الاجتماعي يضاف: بيان بدخل أفراد الأسرة.

- شهادة حيازة زراعية لولي الأمر.

- صور الرقم القومي أو شهادات الميلاد لأفراد الأسرة المعالين.

- بحث اجتماعي من وحدة الضمان الإجتماعي التابع له.

في حالة الالتماس الطبي يضاف:

- صورة شهادة بالحالة المرضية للطالب (معتمدة).

- صورة البطاقة الصحية للطالب (التأمين العلاجي).