هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان الغربية.

وذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترًا من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 286 كيلومترًا شرق شرق مشهد، إيران، و39 كيلومترًا شمال غرب هرات.

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم

وتأتي الهزة الأرضية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم وكانت شدته 6.3 درجة، ووقع على بُعد 29 كيلومترًا من مدينة هرات بأفغانستان وشعر به السكان في تركمانستان وإيران وأوزبكستان وأفغانستان.