زلزال يضرب منطقة الحدود بين بولندا وسلوفاكيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة الحدود بين بولندا وسلوفاكيا، وفقا لبيانات نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 15 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة ستروبكوف‏ شمال شرق سلوفاكيا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض «جيه إف زد»، وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في بولندا، بعمق 10 كيلومترات، عند ملتقى عرض 49.03 درجة شمالا وخط طول 21.70 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.