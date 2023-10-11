موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل.. وشروط التقديم

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسط الدخل، موضحة أنها ستكون بأسعار تصل إلى 360 ألف جنيه وبتيسيرات في السداد، بمقدم يصل إلى 22 ألف جنيه.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، سيكون في نهاية العام الجاري 2023.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وحددت المصادر بعض الشروط الواجب أن تنطبق على المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- ألا يزيد دخل الأعزب عن 6 آلاف جنيه في الشهر.

- ألا يزيد دخل المتزوجين عن 8 آلاف جنيه في الشهر.

- ألا يكون للمتقدم استفادة سابقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

- أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.