«تعاونيات الإسكان» تعلن عن طرح شقق لاستهداف فئة المقبلين على الزواج

قال مصدر بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، إن مساحات الشقق السكنية التي تطرحها الهيئة تتراوح في ما بين 109 إلى 120 مترا مربعا، مشيرًا إلى أنه جار العمل على تنفيذ مشروعات وحدات بمساحات 70 مترا مربعا، لاستهداف فئة المقبلين على الزواج.

وحدات 70 مترا مربعا تستهدف الأولى بالرعاية

أكد المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أن الوحدات التي مساحتها 70 مترا، تكلفتها تقريبا 60% من ثمن الوحدة 120 مترا، مشيرا إلى أن الوحدة السكنية ذات المساحة الصغيرة، المقرر تنفيذها وطرحها من قبل الهيئة، تستهدف الشريحة الأولى بالرعاية، وسيتم التنفيذ بها خلال أيام، كما أنه سيتم تنفيذ وحدات أيضًا بمساحات 90 و120 و150 مترا مربعا.

الوحدات تنفذ بمساحات لاند سكيب جيدة

وأشار إلى أن على الرغم من تنفيذ الوحدات بمساحات صغيرة، إلا أنها ستتمتع بوجهات واسعة، وتشطيب جيد، ومساحات لاند سكيب جيدة، وهذا لعدم التفرقة بين بين شرائح المجتمع، موضحًا أنه سيتم تنفيذ مشروع الوحدات التي مساحتها 70 مترا مربعا، في مدينة بدر بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا لأن هناك شريحة كبيرة جدا تستهدف منطقة بدر.