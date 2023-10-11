«الإسكان» تُصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بحركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّه يتم بشكل مستمر تقييم عمل المسؤولين للارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها.

وشملت الحركة، تكليف المهندس أشرف فتحي محمود، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، وأن يكون مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث.

قرارات وزير الإسكان

كما شملت الحركة، تكليف المهندس عمار السيد عطية مندور، رئیس جهاز تنميه مدینة بدر، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس خالد نايف عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس طارق جمال الدین محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، بالعمل رئيسا لجهازي تنمية مدينتي (بور سعيد الجديدة - سلام، وغرب بورسعيد).

وشملت الحركة تكليف المهندس وائل محمد سمير السيد، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة السابق، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس ياسر عبدلحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس علاء عبداللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة.

وجرى تكليف المهندس محمد محمود الشربيني الغمراوي، رئيس جهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس محمد عادل المرسي الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينتي ملوي والفش الجديدتين.