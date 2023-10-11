«الإسكان الاجتماعي» يكشف موعد تسليم وحدات سكن كل المصريين الإعلان 14

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن شهر أبريل المقبل لعام 2024 هو موعد تسليم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» الإعلان 14.

سكن كل المصريين الإعلان 14

وأضافت «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الرغم من الموعد الرسمي للتسليم في أبريل المقبل، إلا أن الصندوق قام بالتسليم خاصة في محافظة المنوفية بمدينة السادات، وهذا إن دل فيدل على مدى الثقة الكبيرة التي يثقها المواطنون في الصندوق.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي كالآتي:

- تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بشكل مفصل مكونة من الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة.

- الضغط على استعلام.

- ظهور حالة الطلب مع ذكر السبب حين الرفض.