«الضرائب»: حوافز و مكافآت لتشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعقد ندوة مجانية «أونلاين»، حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) في السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها، موضحا أنه يتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (فيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

أهدف منظومة التحفيز الضريبي

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه، مشيرا إلى أن برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضاف«الضباعني» أنه منذ 1 أكتوبر 2023 فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات إلكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).

دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل البيانات على منظومة التحفيز

يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز برنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).