لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل مشكلات العملاء

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبذل جهودا وتقدم سبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي، لتذليل كل المعوقات التى تواجه الممولين، واضعة في الاعتبار كل المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية

وأشار «الضباعني» إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال هذه المرحلة تطورًا هائلًا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية، وأن مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة ، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.

الضرائب: نسعى لحل المشكلات العملاء

ومن جانبه، توجه محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية لسعيها لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، وتبنيها لهذا اللقاء في مركزها التدريبي ذلك الصرح الذي طالما شهد عدة لقاءات وندوات، وقدم العديد من الخدمات للمجتمع الضريبي، خاصة بعد مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده النظام الضريبي الآن.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية، وذلك بمركز التدريب بمصلحة الضرائب المصرية، والتي تم فيها تناول كل المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح الحلول المناسبة لها.