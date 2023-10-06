نائب وزير المالية: يجب التكاتف لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص

طالب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، كل جهات الدولة بضرورة التكاتف لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة، ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

وشدد كوجاك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية خلال الأشهر المقبلة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحياد التنافسي.

تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص

وأضاف أن مؤسسة «موديز» ذكرت في تقريرها الأخير، أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر مجددا، حال زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها عبر الإسراع في برنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تحقيق هذه المطالب يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، وخفض فاتورة خدمة الدين، ما يزيد ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية.

إشادة «موديز» بالقدرة على تنمية الإيرادات الضريبية

وأوضح أن استمرار الانضباط المالي، والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية، كان محل إشادة خبراء مؤسسة «موديز»، الذين أشاروا إلى أهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة الأكثر استدامة، والتي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.