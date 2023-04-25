خبير أصوات عبر قناة الناس: الشيخ عبدالعزيز علي فرج ذاع صيته علميا وعربيا

قال الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إن الشيخ عبدالعزيز علي فرج، كان من القراء القلائل الذين أحكموا التلاوة وذاع صيته فى مختلف البلدان العربية والأجنبية.

الشيخ عبدالعزيز علي فرج صاحب مذاق متميز

وأضاف الدكتور طه عبدالوهاب، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، أن الشيخ عبدالعزيز على فرج كان صاحب مذاق متميز، تشتم فيه عبق ورائحة الحارة المصرية والإحساس الذى يصل مباشرة إلى القلب والعقل والأذن.

واستطرد: «صوته عريض وعميق يبدأ بقرار البيات ويبدع فيه وأسلوبه النغمى كان فيه حرفية عالية وإحساس متدفق، ويعد من القراء القلائل الذين قالوا مقام السيكا الأصلى».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.