تنظيم ندوتين عن القضية السكانية في العريش

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش ندوتين إحداها بحي ضاحية السلام تحت عنوان «القضية السكانية من منظور إسلامي»، والأخرى بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة العريش تحت عنوان «تحدث معه»، وهي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية والتي تستهدف دفع الرجل للعودة لدوره في الأسرة واتخاذ قرارات رشيدة.

وقالت حنان سالم مدير الوحدة الفرعية للسكان بمدينة العريش، إن الندوتين ناقشتا عددًا من المشاكل التي يعاني منها المجتع، المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، الزواج المبكر، الطلاق، ختان الإناث، التفاهم الأسري، تمكين المرأة، غيرها من المشكلات ذات الصلة.

في السياق، قالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوتين عُقدتا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء محمد عبد الفصيل شوشة محافظ شمال سيناء، ضمن خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.

وأكد خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الهدف من الندوتين رفع الوعي بالقضية السكان وتفعيل دور المبادرات الرئاسية، وشرح وتوضيح الخدمات التى تقدمها وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.