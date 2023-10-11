بابا الفاتيكان يعبر عن قلقه البالغ إزاء حصار غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يعبر عن قلقه البالغ إزاء الحصار المطبق على غزة.

البابا فرنسيس: الشرق الأوسط بحاجة للسلام العادل

وأضاف البابا فرنسيس، أن الشرق الأوسط ليس بحاجة لحرب وإنما للسلام العادل.

وأعلن جيش الاحتلال، تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.