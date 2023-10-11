«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا في غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن غاراتها على قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة دخان غرب غزة.

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا غرب غزة، وقصف منطقة الكرامة شمال غرب غزة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي جرى تنفيذها عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.