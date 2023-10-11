«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفى الرئيسي في بيت حانون

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ الدفاع المدني لم يستطع الوصول لمصابي منطقة الكرامة لشدة القصف، وأن الاحتلال يواصل استهداف سيارات الإسعاف في قطاع غزة.

وأضاف «جبر»، خلال إفادة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال استهدف عائلة بأكملها بمخيم البريج وسط غزة، كما استهدف منطقة الخلفاء بمخيم جباليا شمال غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف المستشفى الرئيسي في بيت حانون شمال غزة، وأن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات قطاع غزة، مع استمرار نزوح السكان في غزة إلى مدارس أونروا.