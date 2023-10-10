مراسلة القاهرة الإخبارية: العملية البرية لجيش الاحتلال على غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام

قالت دانا أبو شميسة مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل.

طائرات الاحتلال تواصل غاراتها على غزة

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنّ الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على القطاع، والقصف الإسرائيلي مستمر من جميع الاتجاهات.

سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى

وأكدت أن سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى وانتشال الشهداء في غزة، وأن العملية البرية المرتقبة على قطاع غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام، مشيرةً إلى وجود هدوء حذر يخيم على سماء القدس في الوقت الحالي.