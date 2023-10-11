موعد ومكان عزاء والد الفنانة نسمة محجوب

أعلنت الفنانة نسمة محجوب موعد تلقي عزاء والدها المخرج علاء محجوب، وذلك من خلال صفحتها الخاصة عبر «فيسبوك».

موعد عزاء والد الفنانة نسمة محجوب

وقالت الفنانة نسمة محجوب: «إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون، توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتابعت نسمة محجوب: «يقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبربعد صلاة المغرب، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)».