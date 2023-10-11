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وفاة والد الفنانة نسمة محجوب

كتب:

هبة أمين
10:06 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
نسمة محجوب

نسمة محجوب

أعلن الفنان علي الألفي، وفاة المخرج علاء محجوب، والد الفنانة نسمة محجوب، ولم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة أو مكان وموعد الجنازة.

علي الألفي ينعى والد نسمة محجوب 

ونعى الفنان علي الألفي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والد نسمة محجوب، قائلا: «البقاء والدوام لله، وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب وحما صديقي شادي الحلواني الله يرحمه ويصبر محبيه».

ومن الأعمال الفنية للمخرج علاء محجوب، أفلام شاهد إثبات، الرقص مع الشيطان، عشماوي.

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