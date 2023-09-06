رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نسمة محجوب تبدأ وصلتها الغنائية بحفلها في محكى القلعة

كتب:

محمود الرفاعى
10:24 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
نسمة محجوب

نسمة محجوب

بدأت منذ قليل، الفنانة نسمة محجوب، حفلها الغنائي بمحكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين.

حفل نسمة محجوب بمهرجان القلعة

وسبق حفل نسمة محجوب، حفل المايسترو أحمد عويضة وفرقته الموسيقية، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، وخلال الحفل قدم عددا كبيرا من الأعمال الموسيقية التي نالت إعجاب الجمهور.

حفل لينا شاماميان

وبعد حفل نسمة محجوب، تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها.

اقرأ المزيد:

نسمة محجوب بطلة المسرحية الغنائية «البؤساء»

نسمة محجوب تحيي حفلا بمهرجان القلعة غدا للعام السادس على التوالي

تعرف على نجوم حفلات مهرجان القلعة اليوم الأربعاء.. بينهم نسمة محجوب

نسمة محجوب ولينا شماميان في مهرجان القلعة الليلة

أغنية تجمع نسمة محجوب ولينا شاماميان في حفل مهرجان القلعة اليوم

«الحياة» تواصل تصدر التريند وتنقل حفل نسمة محجوب ولينا شاماميان بمهرجان القلعة الليلة

«الحياة» تنقل حفل الفنانة نسمة محجوب بمحكى القلعة.. بث مباشر
بقلم محمود الرفاعى