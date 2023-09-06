نسمة محجوب تبدأ وصلتها الغنائية بحفلها في محكى القلعة

بدأت منذ قليل، الفنانة نسمة محجوب، حفلها الغنائي بمحكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين.

حفل نسمة محجوب بمهرجان القلعة

وسبق حفل نسمة محجوب، حفل المايسترو أحمد عويضة وفرقته الموسيقية، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، وخلال الحفل قدم عددا كبيرا من الأعمال الموسيقية التي نالت إعجاب الجمهور.

حفل لينا شاماميان

وبعد حفل نسمة محجوب، تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها.