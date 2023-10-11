القاضي الأمريكي فرانك كابريو ضيف برنامج معكم منى الشاذلي.. الليلة

يظهر فرانك كابريو، صاحب لقب «القاضي الرحيم»، لأول مرة على شاشة مصرية، من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، على شاشة قنوات ON TV.

وكان «كابريو» قد ظهر خلال المقطع الدعائي للبرنامج بصحبة أبناءه، وتحدث عن القواعد التي يتبعها في دراسة ملفات القضايا، وسِر الألقاب التي حظى بها.

فرانك كابريو في برنامج معكم منى الشاذلي

يعد فرانك كابريو، الذي يطل على الجمهور من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة ON TV، واحدًا من أشهر القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت مقاطع فيديوهات الجلسات الخاصة ببعض القضايا التي كان ينظر فيها، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من رسائل إنسانية في المقام الأول.

تطبيق روح القانون

يسعى فرانك كابريو دائمًا إلى تطبيق روح القانون والاهتمام بالتسامح بعيدًا عن العقاب، خصوصًا للحالات الإنسانية التي تستحق الرأفة في التعامل، وتحقق الفيديوهات التي يتم نشرها على منصات السوشيال ميديا ملايين المشاهدات، وتأكيده أنها تتضمن موعظة حسنة للآخرين.

موعد عرض حلقة فرانك كابريو في برنامج معكم منى الشاذلي

تعرض حلقة فرانك كابريو، في برنامج معكم منى الشاذلي، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك على شاشة قناة ON TV، ومن المقرر أن يظهر خلال الحلقة الكاتب محمد مصطفى شردي في فقرة مختلفة.