إنجازات 10 سنوات: مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على العديد من المحاور لمحاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وكان لها العديد من الإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وعرض الكتاب أبرز النجاحات التي تحققت في هذا المجال، ومنها:

- لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محملة بمهاجرين غير شرعيين منذ 2016.

- 6 مليون مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.

- 194.3 ألف لاجئ زيادة في أعداد اللاجئين خلال العشر سنوات الأخيرة.

- 1.3 مليون جنيه تكلفة إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- 29 برنامج تدريبي تم تنفيذه لاعتماد 2397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتحق بها 4150 مستفيدا.

- توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا.

- 320 برنامجا توعويا تم تنفيذه للشباب التحق بها 7989 مستفيدا.

- 2.35 مليون جنيه تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالى 12720 مستفيدا.