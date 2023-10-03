«حكاية وطن»: 60 مليون يورو تكلفة توقيع اتفاقية للحد من الهجرة غير الشرعية  

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي وانتهت أمس الاثنين الموافق 2 أكتوبر، جهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال 9 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

جهود «الهجرة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال 9 سنوات

- 1.3 مليون جنيه تكلفة إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- 29 برنامج تدريبي تم تنفيذه لاعتماد 2397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منه 4150 مستفيدا.

- توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا.

- 320 برنامجا توعويا تم تنفيذه للشباب استفاد منها 7989 مستفيدا.

- 2.35 مليون جنيه تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالى 12720 مستفيدا.

- إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026.

- 60 مليون يورو التكلفة الإجمالية للمشروعات التى تم تنفيذها وفقا لتوقيه مصر اتفاقية مع الإتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.