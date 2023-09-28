«القاهرة الإخبارية»: خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الهجرة غير الشرعية

يؤرق ملف الهجرة غير الشرعية دول الاتحاد الأوروبي ويبث الخلافات بينها فيما تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين القادمين لدول الاتحاد.

الحكومة الألمانية رفضت دعم مرسوم الأزمات

ومع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا تتصاعد الانقسامات الداخلية حول مسألة إعادة توطين طالبي اللجوء والوصول إلى حلول لتلك القضية الكبرى لأوروبا، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

الحكومة الألمانية رفضت دعم اقتراح مرسوم الأزمات الذي قدمته إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي وينص على إمكانية تمديد احتجاز المهاجرين في ظروف أشبه بالحبس في حالات الأزمات.

خلاف حول التعامل مع المهاجرين

وبررت موقفها بأن المرسوم سيمنح دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لخفض معايير حماية المهاجرين إلى حد غير مقبول في حالة تدفق أعداد كبيرة منهم.

وبينما يوجد إجماع بين الدول الأوروبية على البنود الصارمة والهجرة، فإن هناك خلاف حول التعامل مع المهاجرين وتقاسم الأعباء في وقت أكد الاتحاد الأوروبي من قبل أنه قد يستخدم جميع السياسات والأدوات الأوروبية من أجل إجبار الدول على استعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.