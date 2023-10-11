في يومهنّ العالمي.. «الوطن» تشكل مجلس تحرير من 11 فتاة برئاسة يارا أشرف

احتفت جريدة «الوطن» باليوم العالمي للفتاة للعام الخامس على التوالي، إذ يتم اختيار فتاة كل عام من قبل أعضاء مجلس التحرير لتتولى رئاسة تحرير الجريدة تقديرًا لدور الفتاة في المجتمع وتعزيزًا لدورهنّ، وهذا تقليد تطبقه المؤسسة سنويًا وزادت عليه هذا العام بتشكيل مجلس تحرير مكوّن من 11 فتاة من مختلف أقسام المؤسسة.

وتضمنت معايير الاختيار، صحفيات لا يتولين القيادة في أقسامهنّ، إلى جانب الكفاءة والمهارة، وشملت مهام اليوم إدارة كاملة للأقسام ولكل المحتوى التحريري، وأيضًا تشغيل كل عناصر العمل، فكانت جميع القرارات الصادرة اليوم مسؤوليتهنّ بشكل كامل، إعمالًا لمبدأ المساواة من أجل تمكين الفتيات من قيادة خطواتهم لمستقبل منصف وتبوء مكانة قيادية لتحقيق أحلامهنّ وطموحاتهنّ.

مجلس تحرير «الوطن» بقيادة فتيات الجريدة

تولت رئاسة تحرير جريدة الوطن هذا العام، الزميلة يارا أشرف المحررة بقسم «الاستماع والمشاهدة»، وتولت مريم الخطري رئاسة قسم الأخبار، أما قطاع المنوعات فقد كان بقيادة نهى نصر، وتولت منة العشماوي رئاسة قسم الاقتصاد وأيضًا تولت بسمة شطا رئاسة قسم الفن، وصفية النجار رئاسة قسم «أي خدمة»، وعنود أنس رئاسة قطاع التليفزيون، وتولت سهيلة هاني رئاسة قسم السياسي ومروة مرسي رئاسة قسم المحافظات، وإسراء نعيم رئاسة قسم الديسك، وندى قطب رئاسة قسم الرياضة.

الاحتفال باليوم العالمي للفتاة تقليد سنوي في جريد «الوطن»

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي تحتفل فيها جريدة «الوطن» باليوم العالمي للفتاة، ففي الأعوام السابقة، تولت رئاسة تحرير المؤسسة في هذا اليوم من العام الماضي مروة مرسي، وفي عام 2021 هبة هشام، وفي عام 2020، ماريان سعيد، أما في عام 2019 سمر صالح.