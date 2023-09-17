برنامج «8 الصبح» يبرز تقرير جريدة «الوطن» عن خسارة الزمالك والأهلي

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «بداية ضعيفة.. الزمالك يخسر أمام بطل جيبوتي بثنائية في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.. وأوسوريو يطلب تقريرًا عن المصابين»، وتقرير آخر بعنوان «عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد الخسارة في السوبر أمام اتحاد العاصمة».

الأهلي كانت لديه فرصة مهمة لتحقيق البطولة السابعة

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن، «إننا في بداية موسم للأهلي والزمالك، والأهلي كانت لديه فرصة مهمة لتحقيق البطولة السابعة هذا الموسم ولكن كانت هناك بعض الرعونة وبعض الأخطاء في التشكيل من جانب المدير الفني.

وأضاف مدير تحرير جريدة «الوطن»، «الأهلي مبيلعبش اللاعبين الجدد من أول المباريات، والأهلي لو حافظ على القوام القديم اللي كسب بيه بطولة أفريقيا والدوري وكأس مصر والسوبر المصري ساعتها كان فرق، وعرف يتعامل مع فريق اتحاد العاصمة».

وتابع «خسارة الزمالك لمباراة الأمس أمام الفريق الجيبوتي مفاجأة ومحزنة لكل جماهير الزمالك، لأن الفريق الجيبوتي متواضع ويلعب خارجه أرضه، والزمالك قادر على العودة».