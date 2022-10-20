شروق علاء الدين رئيسا لـ«القومي للمرأة» بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، شروق علاء الدين خريجة كلية الألسن، ومتطوعة بالهلال الأحمر المصري، لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة «فتيات في أدوار قيادية»، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ايجيبت.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه التجربة المميزة، لدعم تمكين فتيات مصر، مؤكدة اهتمام المجلس وحرصه الكبير على إتاحة البرامج التدريبية للفتيات لتوعيتهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها، في إطار مبادرتى نورة ودوي برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

مكتب شكاوى المرأة

واستعرضت دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الذى يعد حلقة الوصل بين المجلس والفتيات والسيدات بجميع محافظات الجمهورية، للدفاع عن حقوقهن وتوفير الدعم القانونى والنفسى لهن، وطالبت أي فتاة تتعرض إلى الابتزاز الإلكتروني بعدم الخوف من تهديد المتحرش وضرورة الابلاغ.

وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الماضية، أهمها كسر الحواجز الزجاجية التي كانت عائقًا أمام وصولها للعديد من المناصب القيادية، قائلة: «علينا تشجيع الفتيات والسيدات على الوصول لتلك المناصب حتى تصبح نمطًا معتادًا».

تسليط الضوء على النماذج الناحجة

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن دور المجلس في تسليط الضوء على النماذج الناجحة للسيدات، لدعمهن وتشجيع غيرهن على النجاح فى جميع مناصبهن وأدوارهن.

وتضمنت زيارة شروق علاء الدين جولة تفقدية بمكتب شكاوى المرأة، للتعرف على دوره في تلقي الشكاوي والاستفسارات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات والفتيات، كما قامت بزيارة الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس ودورها فى تمكين المرأة اقتصاديًا .