إشادات من رؤساء وقادة الدول بدور مصر في محور السياسة الخارجية

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الصادر عن مجلس الوزراء، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، إشادات من عدد هام من القادة في الدول الخارجية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الإشادات بمحور السياسة الخارجية:

إشادات دولية بدور مصر في المنطقة

- الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته تعقيبا على أحداث العدوان على قطاع غزة: أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي وكبار المسؤولين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذا الجهد الدبلوماسي، الذي ساعد في وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: توضح علاقاتنا المنتظمة جودة الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، كما أن التسلسل الطويل للعمل الذي قمنا به جعل من الممكن تعميقها.

- المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل: مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورًا هامًا في كل المنطقة.

- رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن العلاقات بين مصر واليونان علاقات وثيقة وتاريخية، ويتم دعمها في الوقت الحالي بالتعاون بين حكومتي البلدين، لأن مصر واليونان يخدمان دائما الثوابت غير المتغيرة في البحر المتوسط، ويريدان أن يربط البحر المتوسط بين الشعوب ولا يفرق بينه.

زعماء العالم يتغنون بالعلاقات مع مصر

- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، مصر كان لها موقع متميز في قلب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي.

- ملك المملكة الأردنيـة الهاشمية الملك عبدالله الثاني: أثني على الرئيس السيسي كثيرًا، لما يواجهه من تحديات كبيرة من أجل مساعدة بلاده لإعادة الاستقرار، ونحن في حاجة إلى مصر، لأنها عماد الشرق الأوسط.

- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

- رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي: مصر أدت تجربة متميزة في عملية الإعمار، والعراق يحتاج للاستفادة من التجربة المصرية في إعادة بناء العراق، وأبوابنا مفتوحة لكل آفاق التعاون مع مصر.