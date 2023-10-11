الموقع الرسمي لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يستعرض سيرته الذاتية

دشنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، موقعا إلكترونيا استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 به كافة بيانات المرشح والحملة، واستعرض الموقع السيرة الذاتية للمرشح في باب خاص حمل اسم اعرف مرشحك.

البيانات الشخصية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وجاءت بيانات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كالتالي:

الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

تاريخ الميلاد: 19 / 11 / 1954.

محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أسرة مُكوَّنة من:

السيدة قرينته: انتصار أحمد عامر

وثلاثة أبناء وابنة واحدة: «مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وحسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وآية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي».

النشأة والتعليم

تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في الفترة من عام 1962 إلى عام 1968.

درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في الفترة من عام 1968 إلى عام 1971.

درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام 1971 إلى عام 1974.

تخرَّج في الكلية الحربية (الدفعة 69) في 1 أبريل عام 1977.

التأهيل العسكري

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

قائد لواء مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط 25 أبريل 1982.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

نوط الخدمة الممتازة.

اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

اليوبيل الذهبي للثورة.

اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

ميدالية 25 يناير 2011.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

ميدالية 30 يونيو.

قلادة الملك عبد العزيز آل سعود 8 أغسطس 2014.

قلادة مبارك الكبير يناير 2015.

وسام الشيخ عيسى آل خليفة البحريني مايو 2017.

وسام الاستحقاق الوطني الغيني أبريل 2019.

وسام الاستحقاق الوطني الإيفواري أبريل 2019.

قلادة السياحة العربية يونيو 2019.

وسام صداقة الشعوب البيلاروسي يونيو 2019.

وسام زايد الإماراتي نوفمبر 2019.

وسام جوقة الشرف الوطني ديسمبر 2019.

وسام "سان جورج" الألماني 26 يناير 2020.

درع العمل التنموي العربي 7 أكتوبر 2020.

وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير اليوناني نوفمبر 2020.

وسام استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية 25 مايو 2021.

وسام القائد، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول 2 يونيو 2021.

وسام جمهورية صربيا 20 يوليو 2022.

وسام عُمان الأول 21 مايو 2023.