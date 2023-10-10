وزير الخارجية يستقبل اتصالا من نظيره البولندي لبحث الأوضاع في غزة

استقبل وزير الخارجية المصري سامح عاشور، اتصالًا من وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وفق البيان الرسمي الصادر منذ قليل من الوزارة.

وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ من استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة وتعريض المدنيين للمخاطر.

وأكد وزير الخارجية أنّ مصر تعمل بكل جهد لاحتواء التصعيد والتهدئة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.