شهر «بابه» يبدأ اليوم.. انكسار الحرارة وازدهار المحاصيل

يبدأ اليوم شهر بابه، وهو الشهر الثاني في التقويم المصري القبطي القديم، وفيه تظهر كل سمات الخريف بقوة، وسمي هذا الشهر بذلك نسبة إلى إله الزرع (بي نت رت) لأن خلاله يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الآن باسم بنود.

ويبدأ شهر بابه اليوم وينتهي يوم 10 نوفمبر، ومن أبرز ظواهره الجوية ما يلي وفقا لما ذكره نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في تصريحات لبوابة الوطن.

سمات شهر بابه

وفي السطور التالية، نعرض أبرز سمات شهر بابه، وفق أبو صدام.

1- انكسار درجة الحرارة دون عودة للأجواء الحارة مرة ثانية.

2- بداية الإحساس بلسعة البرد في أواخر الليل أو فى الصباح الباكر.

3- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .

4- بداية ظهور الشبورة المائية صباحاً.

5- بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

6- سقوط الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

7- تتحول فيه بعض المحاصيل إلى التزهير منها الفاصوليا الفراولة.

8- بداية زراعة القمح والفول والبرسيم.

9- تبدأ البطاطس الشتوية في التحجيم الطبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة.

10- ينمو الثوم والبصل بشكل مبكر في هذا الشهر مع ضرورة التغذية المتوازنة له.