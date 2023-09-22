سمات ومميزات الاعتدال الخريفي 2023.. بداية أفضل فصول السنة

ساعات قليلة ويبدأ فصل الخريف رسميًا، إذ يعتبر أجمل فصول السنة، من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية، فتكون درجات الحرارة بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء، وفق بيان الأرصاد الجوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، إنّ موعد فصل الخريف يأتي رسميًا غدا السبت 23 سبتمبر، كما ذكرت مميزات الاعتدال الخريفي:

مميزات الاعتدال الخريفي

ومن مميزات الاعتدال الخريفي، تساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية، ويبدأ الليل بالزيادة والنهار في النقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي.

- تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً، ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

- تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي.

اختلاف الحرارة في نصفي الكرة الأرضية

- تبدأ البرودة بشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما تبدأ الحرارة في الارتفاع بالنصف الجنوبي.

- تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

- تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر، بينما تشرق لأول مرة في القطب الجنوبي منذ 6 أشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح في الازدياد بالنصف الشمالي، بينما تضعف في النصف الجنوبي.