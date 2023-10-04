مع دخول فصل الخريف.. توجه للطبيب فورا إذا ظهرت عليك هذه الأعراض

يُعرف فصل الخريف بتقلباته الجوية الحادة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الإصابة بالأمراض المعدية ومنها الإنفلونزا، لذا حذرت وزارة الصحة من مجموعة من الأعراض التي تظهر على الكثير من الناس خلال هذا الفصل، ناصحة إياهم بزيارة الطبيب فورًا في حالة ظهورها، للحصول على العلاج المناسب.

الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا إذا ظهرت على الشخص يجب عليه زيارة الطبيب لأخذ العلاج المناسب، ويمكنه تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الإصابة به، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وبعض الصيدليات.

أعراض إذا ظهرت عليك توجه إلى الطبيب فورًا

ومن أهم أعراض الإنفلونزا:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- قشعريرة.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام في الجسم أو العضلات.

- صداع.

- تعب وشعور بالإرهاق.

- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال.

يمكن للإنفلونزا أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب الرئة، وخاصةً عند الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية، لذا لا تتواني عن إجراء الفحوصات بمجرد ظهور هذه الأعراض عليك.