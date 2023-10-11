«الوطنية للانتخابات»: من حق المرشح المحتمل تقديم تأييدات جديدة بعد تسليم الأوراق للهيئة

قال مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يمكن لكل مرشح رئاسي محتمل للانتخابات الرئاسية قدم أوراقه للهيئة، أن يتقدم بتأييدات جديدة، حال تحريرها من قبل المواطنين، وذلك في موعد أقصاه 14 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية ظهراً، وهو التوقيت المحدد لغلق باب تلقي طلبات الترشح.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن اللجنة المنوط بها تلقي طلبات الترشح، تراجع كل التأييدات والتزكيات المقدمة من المرشحين المحتملين، للتأكد من صحتها وسلامة مضمونها.

أوضح المصدر، أن القائمة المبدئية التي سيجري إعلانها من قبل الهيئة، هي التي تحدد من قبلت أوراقهم مبدئياً من المرشحين، تمهيداً لفترة الطعون أمام الإدارية العليا التي تسبق إعلان القائمة النهائية.

الهيئة تلقت 3 طلبات ترشح حتى الآن

ووفقاً لما صرح به المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة لم تتلق سوى 3 طلبات ترشح، من المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.