هل يجوز لعضو «النواب» تزكية أكثر من مرشح رئاسي؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب 

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الحالية على استقبال طلبات مرشحي الرئاسة وفحصها، من خلال اللجنة المشكلة لتلقي أوراق المرشحين برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس لجنة تلقي أوراق الترشح.

وفتحت اللجنة أبوبها أمام المرشحين من يوم الخميس الماضي وتستمر اللجنة في عملها يوميا من 9 صباحا حتى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير وهو 14 أكتوبر، تغلق أبوابها في الثانية ظهرا.

ضوابط تزكيات أعضاء النواب

ونظم القرار رقم 6 لسنة 2023 والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تزكيات اعضاء النواب، والتي تضمنت أنه في حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق ترشحه، مع مراعاة ما يلي:

- ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا.

- عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من طالب ترشح.

وأوضح القرار أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتولى الحصول على تلك التزكيات، والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة، واعتمادها عقب استيفائها وتسليمها لطالب الترشح.