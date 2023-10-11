اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الكشف لمرشحي الرئاسة المحتملين إلى «الوطنية للانتخابات»

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء موعد تلقي طلبات الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر أن ينتهي اليوم، ويعد تقرير الكشف الطبي أحد أهم الشروط المنصوص عليها للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الكشف البدني والذهني

ونص القرار على توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية، التي تعد تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

مستشفيات تجري الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة

ووفقاً لقرارت الهيئة، يجري المرشحين المحتملين للرئاسة الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة في المستشفيات الآتية:

- مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا.

- مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

- مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.