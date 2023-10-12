يعرف مواليد برج الحوت، بأنهم من الشخصيات شديدة الحساسية والعاطفية، فهم لا يستطيعون الحياة دون حب أو ارتباط، فهو محب لأفراد أسرته وأصدقائه والمحيطين به.

كما يعرف عن مواليد برج الحوت الإنفاق دون حساب وحب امتلاك كل ما هو ثمين.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الخميس، 12-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهنى،علي مولود برج الحوت اليوم أن يكون متحفظا،وعليك ألا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك، كما عليك أن تتصف بالتواضع اليوم .

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، على مواليد برج الحوت عدم الحديث عن حياتهم الشخصية اليوم، تجنبا للمشاكل.