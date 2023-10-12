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حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:20 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو، صفة الغضب السريع، كما أنهم يتصفون بالغيرة الشديدة من أي شخص يسبقهم ولو بخطوة واحدة، ولذلك فهو دائما في صراع  مع نفسه.

ورغم غيرته الشديدة، إلا أن مولود برج الدلو يحاول أن يقاوم تلك الصفة ولكنه يفشل في ذلك، إذ يجد صعوبة كبيرة ولا يهدأ حتى يشعر بالإنجاز.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

 حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، عليك الاهتمام بصحتك وأن تأخذ قسطا من الراحة كي تستعيد حيويتك، كما ينبغى عليك أن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفى،اليوم لديك حماس وتلقائية فى  التعامل مع من حولك، ولكن  من المهم ألا تعلن خططك لأي شخص كان.

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