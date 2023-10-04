الحكومة توافق على سك عملات تذكارية احتفالا بافتتاح المتحف اليوناني الروماني

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، وبينها الموافقة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، على تنفيذ عملات تذكارية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية.

افتتاح المتحف اليوناني الروماني

وتستعد الوزارة لافتتاح واحد من أهم المتاحف وهو المتحف اليوناني الروماني بعد أعمال ترميم وتطوير، وهو يُعد المتحف الوحيد المُتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية، ويعرض لأول مرة قطعا من الآثار الغارقة ضمن القاعات المخصصة للعرض التي تضم نحو 20 ألف قطعة أثرية، و27 قاعة عرض متحفي.

أبرز محتويات المتحف

ويضم المتحف معامل للترميم وبازارات، إضافة إلى قاعات مكتبية تاريخية وقاعة تربية متحفية، ويحتوي على قاعة أرشيف وميكروفيلم ووجود صالة عرض مفتوحة بمساحة 1000 م2، وتضم قاعات المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية كثير من القطع الأثرية المهمة، أبرزها لوح رخامي للقديس أبو مينا يقع بين جملين، إضافة إلى خطوط بها كلمات ترجمت بأنّها تطهير ترعة الإسكندرية القديمة، ومجموعة من الأواني الفخارية، على هيئة طيور وتيجان رخامية.