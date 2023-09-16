مدير التنشيط السياحي بالإسكندرية: افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق 18 عاما

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المتحف اليوناني الروماني كنز أثري سيغير من وجهة الخريطة السياحية بالإسكندرية، لنسلط الضوء مجددا على واحد من أهم المزارات السياحية والأثرية، وأكبر متحف متخصص في الأثار اليونانية الرومانية في دول البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال فعالية «المتحف اليوناني الروماني في ثوبه الجديد»، بتنظيم القنصلية الإيطالية بالإسكندرية برئاسة قنصل عام إيطاليا ماريو دي بسكوالي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والأثار، والمتحف اليوناني الروماني، والدكتور صبحي عاشور، أستاذ الأثار اليونانية والرومانية بكلية الأثار جامعة حلوان وعضو لجنة سيناريو العرض بالمتحف اليوناني الروماني.

عودة المتحف اليوناني بعد إغلاقه 18 عاما

وثمنت أمل العرجاوي، الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ووزارة السياحة والأثار لإعادة ترميم المتحف بعد غلقه 18 عاما، وأضافت: نثق أن إعادة الترميم والتطوير للمتحف اليوناني الروماني بأحدث التقنيات، يعد الأضخم في تاريخه، ويشكل إضافة قوية لحفظ أثار وكنوز بلادنا وستجعل أعين السائح منبهره بقيمة ما لدينا من تاريخ أثري وكنز لا يقدر بثمن.

وتابعت: المتحف اليوناني الروماني تم إنشاءه عام 1892 وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني وكان يعرض القطع الأثرية التي عثر عليها في الإسكندرية ويرجع معظمها للعصر البطلمي والعصر الروماني، وتم تسجيل المتحف في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983م.

واستكملت: على الرغم من سنوات إغلاقه الطويلة، إلا أن السائح المصري والأجنبي والمحب لزيارة مدينة الإسكندرية يتذكر المتحف اليوناني الروماني، ودائم التساؤل متى سيتم إعاده فتحه .

واكدت أن هناك تشوق لزيارة المتحف اليوناني الروماني والتجول بين كنوز المجموعات الأثرية التي نراها للمرة الأولى، من تماثيل أثرية وعملات وأثار غارقة ومومياوات استخرجت من الحفائر.

نقله وتغيير كبير في الخريطة السياحية بالإسكندرية

وأشادت مدير مكتب التنشيط السياحي، بأنه مع الترميم والتطوير سيكون هناك إتاحة قوية لذوي القدرات الخاصة بمختلف فئاتهم الحركية والبصرية بأحدث التقنيات والوسائل، ليعتمدوا على ذاتهم أثناء رحلتهم المتحفية.

واصلت، أنه مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني وإعاده فتح أبوابه لوفود السياحة الخارجية والداخلية، ستحدث نقله وتغيير كبير في الخريطة السياحية، وستصبح الإسكندرية واجهه سياحية أولى لرحلاتهم السياحية.