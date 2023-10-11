متي تنتهي المدة الزمنية لتحرير تأييدات مرشحي الرئاسة؟ «الوطنية للانتخابات» تجيب

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات في يومها السابع على استقبال طلبات مرشحي الرئاسة 2024، والتي بدورها تقوم بفحص الأوراق المقدمة، من خلال اللجنة المشكلة لتلقي أوراق المرشحين برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس لجنة تلقي أوراق الترشح.

موعد غلق باب عمل التأييدات

ووفقاً لقرارات الهيئة، فإن موعد غلق باب تحرير التأييدات من المواطنين لراغبي الترشح علي منصب رئاسة الجمهورية 2024، سيكون في موعد أقصاه 14 أكتوبر، وهو اليوم الآخير في المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح من المرشحين المحتملين على مقعد رئاسة الجمهورية.

مواعيد عمل اللجنة

وفتحت اللجنة أبوبها أمام المرشحين يوم الخميس الماضي، وتستمر اللجنة في عملها يوميا من 9 صباحا حتى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الآخير وهو يوم 14 أكتوبر والتي ستغلق فيه أبوابها في الثانية ظهرا.

وينص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أنّ يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين في 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.