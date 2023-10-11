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انهيار الفنانة نسمة محجوب خلال وصول جثمان والدها مسجد الحصري

كتب:

بسمة شطا
01:18 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
نسمة محجوب

نسمة محجوب

وصلت منذ قليل الفنانة نسمة محجوب إلى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادا لصلاة الجنازة على جثمان والدها المخرج علاء محجوب الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

صلاة الجنازة على علاء محجوب 

وفور وصول جثمان الفنانة نسمة محجوب، دخلت في حالة من الانهيار وحاول الحاضرون تهدئتها.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب أعلنت منذ قليل عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، أن عزاء والدها الخميس المقبل.

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