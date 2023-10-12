حظك اليوم برج الثور الخميس 12-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أصحاب برج القوس أنهم أشخاص يكرهون القسوة أو التعامل مع الأشخاص قساة القلب، ويفضلون التلامس وقت الغضب ليطمئون فإذا وجدت أحدهم يبكي حاول أن تحضنه وفي تلك اللحظة سوف يهدأ كليا.

كما يعرف عن مولود برج الثور أنه مخلص بدرجة كبيرة مع أحبائه ويكره الخيانة فهو لا يتقبلها حتى إذا قام الشخص بالاعتذار ومحاولة تصحيح خطأه، فهو يرفض ذلك الشخص للأبد.

يعرف كذلك عن مولود برج الثور إنه يتسم بالعناد الكبير فهو يفضل أن ينفذ رأيه مهما كانت الظروف أو رغبة الأفراد الآخرين من حوله، وعلى صعيد العمل فهو مجتهد، ويتولى المناصب القيادية وينجح بها.

توقعات برج الثور اليوم الخميس

ويستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم برج الثور الخميس 12-10-2023 على الصعيدين العاطفي والمهني في التقرير التالي، وفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

ينصحك خبراء الفلك والأبراج بأن تحاول أن تستمتع بعملك بشكل كبير، ولا تتردد في ترك العمل إذا لم يكن يحقق لك الشغف الذى تريده، ولكن قبل ذلك أبحث عن عمل آخر لتشعر بالأمان النفسى والمادى والشعور بالراحة.

كما يطالبك الفلك بأن تكون حاسم في قراراتك المهنية فهناك بعض الأمور لا تتطلب التردد والفتكير ماليا حيث أن كافة الأمور واضحة أمامك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

ومع الشريك كل ما عليك أن تتحدث مع شريك الحياة بشكل هادئ وحكيم اليوم حتى لا تخسره، ولا تترك أي خلاف بينكما لم يحل، ولا تجعل أي شخص يتدخل بينكما، حتى لا يكبر الخلاف لمشكة كبيرة غير قابلة للحل، وإعلم أنه إذا تدخل أخر بينكم فستسوء الأمور.

حظك اليوم برج الثور ماليا

ماليا أنت اليوم ستجد الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.