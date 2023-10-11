موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

جمهور المارد الأبيض موعد مباراة الزمالك وسموحة، بعد تحقيق فريقهم الأول بقيادة الكولومبي أوسوريو، الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل، حيث منح شيكابالا الزمالك أول انتصار بالموسم الجاري من الدوري المصري، عن طريق تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويأتي موعد مباراة الزمالك وسموحة، السبت الموافق 21 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز الأول في الموسم الحالي أمام البنك الأهلي، بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، ليحل في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة في الدوري، باعتبارها المالك الحصري لبث المباريات المحلية.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.