صالون التنسيقية يناقش «الإعلام وحرب أكتوبر» الليلة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا الليلة في السابعة مساء، لمناقشة «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والرديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر؟».

دور الإعلام المصري في حرب أكتوبر

ويناقش الصالون، كيف لعب الإعلام المصري دورًا مهمًا خلال فترة حرب أكتوبر وما قبلها وما بعدها، ومساهمة الإعلام في ترميم الروح المعنوية للمصريين بعد نكسة 1967، والفارق بين الإعلام في 1967 والإعلام في 1973، وكيف يصبح الإعلام سلاح قاتل.

يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، وعلا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.