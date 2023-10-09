توصيات جلسة التنسيقية حول الضوابط الإجرائية لقبول المرشحين للانتخابات

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصيات الجلسة النقاشية حول الضوابط الإجرائية لقبول المرشحين لانتخابات الرئاسة بالتنسيقية، وذلك بعد مناقشة عدد من المحاور المختلفة خلال الجلسة، جاء على رأسها مرحلة ما قبل الانتخابات، ممثلة في الإطار القانوني والتخطيط والتدريب والمعلومات الانتخابية والحملات الانتخابية، ومرحلة الانتخابات، ممثلة في التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، ممثلة في الفصل في الطعون الانتخابية وإعلان النتائج الانتخابية النهائية وإصدار التقارير الانتخابية.

توصيات الجلسة النقاشية

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة خرجت بعدد من التوصيات أبرزها:

- استحداث وسائل تصويت تضمن مشاركة أكبر للمصريين بالخارج

- التحديث المستمر لقاعدة بيانات المصريين بالخارج

- التقييم المستمر لشروط الترشح بالانتخابات الرئاسية بما يواكب تطوير العملية السياسية

- ضرورة رد موسسات الدولة على كل ما يثار من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على شفافية العملية الانتخابية

- تكثيف تدريب القائمين على عملية التصويت بالأكاديمية الوطنية للتدريب

- التحديث المستمر لقاعدة بيانات التصويت

- تكثيف حملات التوعية بالمشاركة كوسيلة لدعم المرشحين بداخل الجامعات ومراكز الشباب والنوادي

- زيادة عدد اللجان بالقرى والنجوع وفقا لنسبة السكان

- تكثيف توعية النشء بالمشاركة بالعمليات الانتخابية من خلال التثقيف السياسي

- تعزيز الحقوق الدستورية والقانونية «التربية القومية».

- تعزيز المعرفة بالعملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات وآلية التصويت بالجامعات المصرية

- تكثيف المعرفة وتعظيم الاستفادة من جميع البرامج الانتخابية المقدمة من جميع المرشحين

- ضمان توزيع مناسب لمكاتب الشهر العقارى في المحافظات المختلفة

- استحداث نظم لعمل توكيلات المرشحين إلكترونيا.

وأعلنت التنسيقية عن عقد صالونًا نقاشيًا، في السابعة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.