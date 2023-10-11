تردد قناة فلسطين الفضائية لمتابعة أحداث غزة.. اضبطها الآن

لا صوت يعلو فوق صوت الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، عقب واقعة طوفان الأقصى يوم السبت الماضي، والتي جرى فيها أسر العديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ليرد بواقعة السيوف الحديدية، التي على أثرها تتعرض غزة لقصف مستمر فضلاً عن انقطاع الكهرباء وتواصل العدوان، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة فلسطين، لمتابعة الأحداث الجارية في قطاع غزة.

تردد قناة فلسطين 2023

ونظرا لأهمية متابعة الأحداث من جميع المواطنين العرب، زاد الاهتمام بمعرفة تردد قناة فلسطين 2023، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي.

تردد قناة فلسطين 2023

القمر الصناعي : عرب سات.

اسم القناة : قناة فلسطين.

تردد القناة: 11958.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: HD.

تردد قناة الانتفاضة الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الانتفاضة الفلسطينية.

تردد القناة : 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: SD.

تردد قناة الحوار الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الحوار الفلسطينية.

تردد القناة: 10971.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة هنا القدس علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: هنا القدس.

تردد القناة: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

دقة جودة: HD.

تردد قناة عودة فلسطين علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة عودة فلسطين.

تردد القناة: 12646.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة معًا الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة معاً الفلسطينية.

تردد القناة: 12645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة الأقصى الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الأقصى الفلسطينية.

تردد القناة: 10921.

معدل الاستقطاب: رأسي.

دقة جودة: HD.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ومن ناحية أخرى على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، أن هناك بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت في غزة، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس الثلاثاء، مضيفة أنها تشعر بقلق إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة وقطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي وصفته بأنه «عقاب جماعي» وسيكلف خسائر فادحة في أرواح المدنيين.