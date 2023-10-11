محافظ الجيزة: مبادرة المشروعات الخضراء تجربة رائدة في مجال التنمية الذكية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جدية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة فى الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية الدولة نحو مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ،في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية) والذي عقد اليوم الأربعاء بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تجربة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.

بحث الاستفادة من جميع المشروعات بالتعاون مع القائمين عليها

وأكد اللواء أحمد راشد أن محافظة الجيزة أولت اهتماماً بالغا بكافة مراحل العمل حرصاً على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات المقدمة واختيار الأفضل من بينها حيث تم عقد اللقاءات مع المتقدمين من مختلف أجهزة ومديريات ومواطني المحافظة عن طريق اللجنة المشكلة والتي تمكنت من تأهيل 14 مشروعا ممن توافرت بها الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمبادرة مؤكدا على بحث الاستفادة من جميع المشروعات بالتعاون مع القائمين عليها من خلال الاستعانة بها في المشروعات القومية وجهود التنمية الهادفة لتطوير وتحسين بيئة ومعيشة المواطنين وذلك في إطار خطة المحافظة نحو تنفيذ مشروعات التنمية بالصورة التي تمكننا من تحقيقها بالكفاءة والجودة المعهودة وبأقل تكلفة ممكنة وبأدنى تأثير على الموارد البيئية مراعاة لعوامل الاستدامة.