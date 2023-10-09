تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الجيزة» تبدأ حصر المعدات المعطلة لإصلاحها ومواجهة الطوارئ

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا عاجلا لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

حصر المعدات المعطلة

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة البدء في حصر المعدات الموجودة بكل حي ومركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية، ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

مراجعة المعدات الهندسية

ووجّه المحافظ، الجهاز التنفيذي ومسؤولي الحملات الميكانيكية بمراجعة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد، وتحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طارئ بالمحافظة.

كما كلف المحافظ، مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي والمراكز والمدن والأحياء، بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات، بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة الفترة المقبلة.

وطالب محافظ الجيزة، مسؤولي الري، بعمل الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع، والتنسيق مع مجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية في هذا الصدد.

كما وجّه المحافظ، مديرية الصحة، بمراجعة تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية وأسره العناية المركزة والإسعاف ومديرية التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة بعمل حصر الأماكن الصالحة للاستعانة بها في حالات الطوارئ وقت الأزمات، مشددا على مديرية الري بمراجعة مخرات السيول والتأكد من كفاءتها على الوجه الأمثل.

وأكد المحافظ، أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة، ليكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

إدارة الكوارث والأزمات

ولفت المحافظة، إلى إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لجميع القطاعات لإدارة الأزمات منذ تلقي البلاغ وحتى الانتهاء منه.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، جاء بحضور إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، وشاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومدير إدارة الحماية المدنية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والري، وممثلي الكهرباء والغاز والاتصالات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.