مقرر «الصناعة» بالحوار الوطني: اختيار أعضاء اللجنة الاجتماع المقبل

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إنّ من المقرر اختيار أعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل؛ لبدء وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، تهدف إلى النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، وتشمل حلولًا للمعوقات والتحديات التي تواجهها الصناعة المصرية.

عقبات تواجهها الصناعة

وأضاف مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أنّ المعوقات التي تواجهها الصناعة المصرية مثل عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد المكونات، وندرة الأراضي وأسعار الطاقة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية.

مرحلة الإعداد للحوار الوطني

وفيما يتعلق بما يُمكن أن تقدمه اللجنة من حلول، أكد المهندس بهاء ديمتري أنّ اللجنة لها مقرر مساعد وهو المهندس أحمد شلبي، كما سيكون لها أعضاء، ولجان الحوار كلها لها رئيس، فلا أريد استباق الأحداث، وأريد أن يكون كلامُنا باسم اللجنة وليس باسم أشخاص، كما أننا لا نزال في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، وفي المرحلة المقبلة سيتم اختيار أعضاء اللجنة.

وبخصوص توقعه بمخرجات الحوار الوطني، أشار رئيس لجنة الصناعة إلى أنّه متفائل جدًا بالدعوة إلى الحوار الوطني، ولديه ثقة بأنّ جميع المشاركين على مائدة الحوار بأنّ لديهم قدر عالٍ من المسؤولية السياسية التي تحتمها مصر، والدعوة الموجودة فيها حاليًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعه السادس برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، السبت الماضي، إذ أعلن تشكيل المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية ومنها لجنة الصناعة التي تمّ اختيار المهندس بهاء ديمتري مقررًا لها.