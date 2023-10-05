محافظ الجيزة يفتتح وحدة عناية مركزة في مستشفى أبو النمرس المركزي

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحدة العناية المركزة في مستشفى أبو النمرس المركزي، لتقديم خدماتها لنحو مليون مواطن من قرى المركز، قائلا إنّ افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، وتضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمه لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة، بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، التي تضم أجهزة أساسية لكل سرير «أجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل»، إضافة إلى 8 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيها المريض والممرض، فضلا عن أجهزة معاونة أخرى مثل «أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية، إضافة إلى سرير آخر مجهز بالكامل للعزل، وذلك بتكلفة إجمالية تصل الي 8 ملايين جنيه».

وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة، أشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني والمجتمعي في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ودعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة في مستشفى أبو النمرس، ما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.

وكلّف محافظ الجيزة، مدير مديرية الشؤون الصحية، بدعم المستشفى بالاحتياجات اللازمة سواء الأطقم الطبية والتمريض أو الأجهزة بما يكفل تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى، وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لمبني الغسيل الكلوي بمستشفى أبو النمرس والمكون من 5 أدوار، حيث أكد المحافظ أنّ المبني الجديد سيكون إضافة مهمة للمنظومة الصحية في المركز.

ووجّه المحافظ، شركة الكهرباء، بإنهاء الأعمال الخاصة بالمحول الكهربائي الخاص بالمبنى، كما شدد اللواء أحمد راشد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ وصلات المياه اللازمة لاستكمال أعمال التشطيبات الخاصة بمبنى الغسيل الكلوي، ليدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وسامح العشماوي، مدير مديرية الشؤون الصحية، والنواب حسام عاشور وعصام هلال ونرمين بدراوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس، ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.